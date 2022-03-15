Терехов додав, що попри постійні обстріли у місті активно працюють над відновленням пошкоджених мереж.

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Плани щодо відбудови Харкова

Мер Харкова наголосив, що вони зосередженні не лише на захисті міста від російських окупантів, але й вже будують плани на майбутнє.

Зокрема, Терехов повідомив, що у Харкові створили спеціальну групу архітекторів, яка вже працює над дизайном відновлення міста. До цієї команди входять й іноземці.

Я впевнений, що після нашої перемоги ми відродимо місто Харків. І воно буде ще крутішим, ніж було! Воно буде ще кращим. Ми обов'язково вистоїмо,

– наголосив Терехов.

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