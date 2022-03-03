Зеленский подчеркнул, что сила – это именно то, чего от него ждал украинский народ. Об этом глава государства заявил во время общения с иностранными журналистами, сообщает 24 канал.

Заметьте После меня останутся мои дети, хочу, чтобы они были живы, – Зеленский о войне в Украине

Я считаю, что мы все такие (несокрушимые – 24 канал), кто любит свою страну. Просто ты находишься в том месте, где можешь больше помочь,

– подчеркнул Зеленский.

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