Зеленський наголосив, що сила – це саме те, чого від нього чекав український народ. Про це глава держави заявив під час спілкування з іноземними журналістами, повідомляє 24 канал.

Зауважте Після мене залишаться мої діти, хочу, щоб вони були живі, – Зеленський про війну в Україні

Я вважаю, що ми всі такі (незламні – 24 канал), хто любить свою країну. Просто ти перебуваєш у тому місці, де можеш більше допомогти,

– підкреслив Зеленський.

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