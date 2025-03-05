Теперь Россия угрожает всей Европе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию выступления Макрона на Суспильному.

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Российская угроза затрагивает Европу

Макрон раскритиковал, что Россия остается безнаказанной после своих преступлений. Угрозы от нее, которые казалось исчезли после падения Берлинской стены, вернулись и висят над всей восточной Европой.

Если страна может вторгнуться к своему соседу в Европе и остаться безнаказанной, никто ни в чем не может быть уверенным. Российская угроза реальна не только для Украины – она затрагивает европейские страны,

– сказал он.

По словам французского президента, Россия всеми способами стремится перевооружиться и для этого увеличивает расходы на оборону. Поэтому Макрон подчеркнул важность увеличения взносов в оборонный сектор Европы, как это сделала уже Дания, Польша, страны Балтии.

"Президент Путин нарушает наши границы, чтобы убивать оппонентов, манипулировать выборами", – подчеркнул Макрон.

Глава Франции также напомнил, что кремлевский диктатор нарушил и предыдущие свои обещания и гарантии.