Тепер Росія загрожує всій Європі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на трансляцію виступу Макрона на Суспільному.

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Російська загроза зачіпає Європу

Макрон розкритикував, що Росія залишається безкарною після своїх злочинів. Загрози від неї, які здавалося зникли після падіння Берлінської стіни, повернулися і висять над усією східною Європою.

Якщо країна може вторгнутися до свого сусіда в Європі і залишитися безкарною, ніхто ні в чому не може бути впевненим. Російська загроза реальна не лише для України – вона зачіпає європейські країни,

– сказав він.

За словами французького президента, Росія усіма способами прагне переозброїтися і для цього збільшує витрати на оборону. Тому Макрон наголосив на важливості збільшення внесків в оборонний сектор Європи, як це зробила уже Данія, Польща, країни Балтії.

"Президент Путін порушує наші кордони, щоб вбивати опонентів, маніпулювати виборами", – наголосив Макрон.

Глава Франції також нагадав, що кремлівський диктатор порушив й попередні свої обіцянки і гарантії.