Такое мнение в эфире 24 канала озвучила народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева. По ее словам, проблемы в ситуации с большим Гербом нет, есть только политические манипуляции.

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"Я уверена, мы выйдем из этого достойно. У нас есть подавляющее большинство... А те, кто не согласны, должны подать правки, иначе это популизм", – заявила Мезенцева.

Большинство проголосовало "за"

Депутат отметила, что подавляющее большинство народных избранников проголосовало "за" большой Герб Украины. Каждый может предложить свои правки в законопроект в течение 2 недель.

Все желающие могут дебатировать в профильном комитете,

– добавила Мезенцева.

Она подчеркнула, что государство не будет иметь огромных расходов в связи с изменениями. Провели только конкурс, где выбрали эскиз, потому что на уровне государства понимали, что будут споры.

Нововведение не предусматривает изменений в Конституцию. "Вопрос большого Государственного Герба не нуждается в этом", – резюмировала Мезенцева.

Нардеп Мезенцева прокомментировала введение большого Герба: смотрите видео

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