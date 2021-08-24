Таку думку в ефірі 24 каналу озвучила народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева. За її словами, проблеми у ситуації з великим Гербом немає, є лише політичні маніпуляції.

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"Я впевнена, ми вийдемо з цього достойно. У нас є переважна більшість... А ті, хто не згодні, повинні подати правки, інакше це популізм", – заявила Мезенцева.

Більшість проголосувала "за"

Депутатка зазначила, що переважна більшість народних обранців проголосувала "за" великий Герб України. Кожен може запропонувати свої правки до законопроєкту упродовж 2 тижнів.

Усі охочі можуть дебатувати в профільному комітеті,

– додала Мезенцева.

Вона підкреслила, що держава не матиме величезних витрат у зв'язку зі змінами. Провели лише конкурс, де обрали ескіз, бо на рівні держави розуміли, що будуть суперечки.

Нововведення не передбачає змін до Конституції. "Питання великого Державного Герба не потребує цього", – резюмувала Мезенцева.

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