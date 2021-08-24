Про це народні обранці розповіли в коментарі 24 каналу. Під час урочистого засідання до Дня Незалежності України Володимир Зеленський закликав парламент ухвалити документ.

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Трохи недолуго, – Осадчук про Великий державний герб

Депутати назвали кілька причин, чому не потрібно приймати законопроєкт глави держави:

сам тризуб вже є повноцінним елементом;

ухвалення Великого герба було ультиматумом від комуністів під час голосування за створення Конституції України;

представлений ескіз не відповідає традиціям. Адже на ньому зображена корона, яка більше характерна для країн, що були чи є монархіями.

"Те, що пропонується, відкидає Україну до стандартів кінця XIX – початку XX століття. Там якась незрозуміла корона, лапи у лева. Це трохи недолуго. Ухвалюючи такий герб, ми більше втрачаємо, ніж отримуємо", – наголосив нардеп від "Голосу" Андрій Осадчук.

Корнієнко: Великий герб використовуватиметься в обмеженому вжитку

У керівництві "Слуги народу" дотримуються іншою думки. Мовляв, Великий герб треба було ухвалити ще давно, адже це прописано Конституцією. Глава фракції монобільшості Олександр Корнієнко розповів, де саме має застосовуватися новий державний символ.

Він буде використовуватися в обмеженому вжитку. Це штандарт президента, печатки Ради, глави держави та судових органів України. За бажанням, якщо це вирішить Нацбанк, на банкнотах. Все інше – на добровільний розсуд громадян, організацій, установ,

– пояснив він.

Рада у першому читанні проголосувала за Великий державний герб: відео