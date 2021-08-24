Віцеспікер Руслан Стефанчук зізнався, що для нього було великою честю представляти про великий Державний Герб України. Цей історичний момент відбувся у 30-річчя Незалежності України.

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Політик зауважив, що це – велика відповідальність. За словами Стефанчука, на його місці мав бути перший президент Леонід Кравчук. Саме він збирався представити законопроєкт. Водночас Кравчук не міг бути присутнім у Раді через стан здоров'я.

За словами Стефанчука, Кравчук завжди переймався тим, що за 25 років в Україні так і не виконали вимогу Конституції, утвердивши великий Державний Герб.

Ухвалення цього закону стане святковим подарунком нашій країні, який покликаний закрити гештальт щодо її державних символів,

– наголосив Стефанчук.

Великий Державний Герб не витіснить тризуб

Тризуб залишатиметься головним гербом України. За словами Стефанчука, це – наша державотворча, історична та культурна спадщина.

Застосування великого Державного Герба обмежать лише виключними випадками. Його застосовуватимуть на державних печатках, на символах Президента України, на фасаді основних державних інституцій та за рішенням Національного банку України на грошових знаках.

Великий Державний Герб: головне

Верховна Рада під час позачергового засідання 24 серпня у першому читанні підтримала законопроєкт про великий Державний Герб.

"За" проголосували 257 народних обранців.

Великий Державний Герб України містить у собі 4 основні елементи: княжий знак Володимира Великого, тобто малий Герб; корону Ярослава Мудрого над тризубом; козака з мушкетом, символу війська Запорізького; лева, який є символом Галицько-Волинської держави.

Публікація Руслана Стефанчука:

Президентський законопроєкт "Про великий Державний Герб України" прийнято у першому читанні. "За" — 257 народних депутатів.

Великою честю для мене є представляти цей законопроєкт у Парламенті України саме у день 30-ї річниці незалежності України. Водночас — це і велика відповідальність. Адже сьогодні на моєму місці доповідачем мав бути перший Президент України; один із тих, хто подарував нам незалежність — Леонід Кравчук. Однак за станом здоров'я він не зміг бути присутнім. Передаю йому глибоку повагу та бажаю якнайшвидшого одужання.

Леонід Макарович завжди переймався тим, що за 25 років ми так і не виконали вимогу статті 20 Конституції України та не прийняли Великий Державний Герб. Ухвалення цього закону стане святковим подарунком нашій країні, який покликаний закрити гештальт щодо її державних символів.

Давайте розглянемо основні питання, пов'язані з цим документом.

Для чого нам Великий Державний Герб?

Наявність Великого Державного Герба — це пряма вимога статті 20 Конституції України.

Може зробимо Тризуб нашим Великим Державним Гербом?

Відповідно до статті 20 Конституції України, Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького.

Так давайте змінимо статтю 20 Конституції України?!

Оскільки статті 20 міститься в першому розділі Конституції України, то для її зміни потрібно проводити всеукраїнський референдум. Вартість одного референдуму — орієнтовно 2 мільярда гривень.

Положення про Великий Державний Герб стали результатом компромісу з комуністами?

Вся Конституція України — це система компромісів. Якби їх не було, за Конституцію б не проголосували 315 народних депутатів. І тому нам сьогодні треба не сперечатись, а виконувати положення Основного Закону України.

Чи відповідає проєкт Великого Герба вимогам геральдики?

На жаль, інколи конкурси на Великий Герб нагадували "міжсобойчики" серед геральдистів. Одні творили, інші критикували. Хтось намагався просунути в конкурсі своїх. Внаслідок одвічних суперечок у нас досі немає Великого Герба. Тому пропонується той герб, який усталений у свідомості українців та здатен виконувати його функції.

Чому на Великому Гербі корона, якщо Україна не монархія?

Звісно, Україна не монархія, а республіка. Тому над Великим Гербом розміщена не монархічна корона, а зображення великокняжого вінця Ярослава Мудрого.

Великий Герб витіснить Тризуб?

Тризуб був, є та залишатиметься головним гербом нашої країни. Це наша державотворча, історична та культурна спадщина. Застосування Великого Герба в законі буде обмежене лише виключними випадками, зокрема — на державних печатках, на символах Президента України, на фасаді основних державних інституцій та за рішенням Національного банку України на грошових знаках.

Хіба Великий Герб об'єднує?

Цей варіант Великого Герба — один із найбільш єднальних та усталених. Адже він отримав найбільшу підтримку серед членів робочої групи в парламенті. Розроблений він у часи, коли Юлія Тимошенко була прем'єр-міністром України. У статусі Великого Герба він використовувався для оздоблення кабінету Президента України, починаючи від Віктора Ющенка, Петра Порошенка й досі. Вже майже 15 років він друкується на різній сувенірній продукції та великих зауважень не мав. Усе решта — це політичні маніпуляції.