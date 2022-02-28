Мы продолжаем войну с оккупантом на всех возможных фронтах. Один из них – информационный. Так, Вадим Денисенко призвал украинцев звонить на номера с телефонной базы Кремля, передает 24 канал.

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Вадим Денисенко рассказал, что совместно с Кибервойсками Украины удалось сделать еще одну инициативу. Нашим удалось взломать сайт Кремля, а также выложить в сеть всю его телефонную базу. В ней номера и руководства, и пула журналистов, и пула общественных организаций. Советник подчеркивает, что это огромный массив информации.

Все эти номера выложили в чат-боте "Власть РФ". Его и предлагают взять на вооружение украинцам для деморализации врага на российской стороне.

"Я обращаюсь ко всем украинцам, если у вас есть свободная минута – выберите несколько фамилий. Позвоните к ним", – призвал Денисенко.

Он попросил обязательно записывать разговор на видео. Какие задавать вопросы – сами знаете, говорит Денисенко. После этого ролики стоит выкладывать в свои социальные сети.

Советник подчеркнул, что потом это может быть доказательной базой для нас. Более того, это поможет дезорганизовать огромную массу людей, которые должны принимать решения, касающиеся войны с Украиной.

Поэтому призываю вас всех: звоните, не стесняйтесь, передавайте им привет из Украины и расскажите о том, как они послали на верную смерть против нашего народа своих солдат,

– подчеркнул он.

Важная рекомендация: вместо 8 в начале набирайте +7, если планируете позвонить номерам с вражеской базы.

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