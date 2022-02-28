Ми продовжуємо війну з окупантом на усіх можливих фронтах. Один із них – інформаційний. Так, Вадим Денисенко закликав українців телефонувати на номери з телефонної бази Кремля, передає 24 канал.

До теми Українські хакери зламали сайт Кремля, – радник глави МВС

Українців закликали засипати дзвінками російських чиновників

Вадим Денисенко розповів, що спільно з кібервійськами України вдалося зробити ще одну ініціативу. Нашим вдалося зламати сайт Кремля, а також викласти у мережу всю його телефонну базу. У ній номери і керівництва, і пулу журналістів, і пулу громадських організацій. Радник підкреслює, що це величезний масив інформації.

Усі ці номери виклали у чат-боті "Власть РФ". Його і пропонують взяти на озброєння українцям для деморалізації ворога на російській стороні.

"Я звертаюся до всіх українців, якщо у вас є вільна хвилина – виберіть кілька прізвищ. Подзвоніть до них", – закликав Денисенко.

Він попросив обов'язково записувати розмову на відео. Які ставити питання – самі знаєте, каже Денисенко. Після цього ролики варто викладати у свої соціальні мережі.

Радник підкреслив, що потім це може бути доказовою базою для нас. Ба більше, це допоможе дезорганізувати величезну масу людей, які мали б приймати рішення, які стосуються війни з Україною.

Тому закликаю вас всіх: дзвоніть, не соромтеся, передавайте їм привіт з України та розповідайте про те, як вони послали на вірну смерть проти нашого народу своїх солдатів,

– підкреслив він.

Важлива рекомендація: замість 8 на початку набирайте +7, якщо плануєте зателефонувати номерам з ворожої бази.

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