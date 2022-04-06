Мы выстоим и победим, – Терехов отметил, что не всем харьковчанам нужно эвакуироваться
Источник:телеграм Игоря Терехова
Российские оккупанты перебрасывают силы на Восток Украины. Планы врага изменились – его главной целью стала оккупация трех областей Украины.
Жителей некоторых городов в восточных областях призывают к эвакуации. Это поможет ВСУ эффективнее бить оккупантов и освобождать от них наши земли.
Читайте также Россия перебрасывает технику и оружие по железной дороге в оккупированный Купянск
Обращение Терехова
Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям города и области. Он подчеркнул – информация об эвакуации касается жителей Лозовского и Барвенковского районов области. Именно там наши защитники ожидают обострение нападений оккупантов.
Харьков хорошо вооружен и готов к обороне. Необходимости проведения централизованной эвакуации из города нет. Мы выстоим, мы победим,
– сказал Терехов.
Смотрите также – НАТО предупреждает Украину о решающем этапе войны: видео