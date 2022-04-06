Мы выстоим и победим, – Терехов отметил, что не всем харьковчанам нужно эвакуироваться

Российские оккупанты перебрасывают силы на Восток Украины. Планы врага изменились – его главной целью стала оккупация трех областей Украины.

Жителей некоторых городов в восточных областях призывают к эвакуации. Это поможет ВСУ эффективнее бить оккупантов и освобождать от них наши земли.

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Обращение Терехова

Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям города и области. Он подчеркнул – информация об эвакуации касается жителей Лозовского и Барвенковского районов области. Именно там наши защитники ожидают обострение нападений оккупантов.

Харьков хорошо вооружен и готов к обороне. Необходимости проведения централизованной эвакуации из города нет. Мы выстоим, мы победим,

– сказал Терехов.

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