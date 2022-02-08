Зеленский отметил, что мы не предлагаем украинизацию другого государства. Он добавил, что каждая страна суверенна, поэтому этим и прекрасна.
К теме Макрон уверяет, что не говорил с Путиным о "финляндизации" Украины
Финляндизация Украины? Впервые такое слышу,
– удивился Зеленский.
Что этому предшествовало
СМИ писали, что одной из тем переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и кремлевского лидера Владимира Путина была так называемая "финляндизация" Украины. Заметим, Финляндия не входит в НАТО, а имеет внеблоковый статус.
Макрон во время визита в Киев заверил, что не говорил с Путиным о "финляндизации" Украины. Он отметил, что такого слова не использовал.
По словам президента, о Финляндии упоминали в другом контексте. Макрон подчеркивал, что нельзя прекращать политику "открытых дверей" НАТО, потому что для многих стран это будет проблемой, в частности, для Финляндии.
Визит Макрона: главное
- Французский президент прибыл в Киев во вторник, 8 февраля. Это первый визит главы Франции в Украину за последние 24 года.
- Во время встречи с Зеленским Макрон пообещал передать Украине 1,2 миллиарда евро кредита для стабилизации экономики страны.
- Кроме того, стороны договорились о поставках 130 локомотивов компании Alstom на 900 миллионов евро, а также 370 единиц пожарной техники Desautel на 300 миллионов евро.
Кстати – Зеленский с Макроном перешел на "ты":