Зеленский отметил, что мы не предлагаем украинизацию другого государства. Он добавил, что каждая страна суверенна, поэтому этим и прекрасна.

К теме Макрон уверяет, что не говорил с Путиным о "финляндизации" Украины

Финляндизация Украины? Впервые такое слышу,

– удивился Зеленский.

Что этому предшествовало

СМИ писали, что одной из тем переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и кремлевского лидера Владимира Путина была так называемая "финляндизация" Украины. Заметим, Финляндия не входит в НАТО, а имеет внеблоковый статус.

Макрон во время визита в Киев заверил, что не говорил с Путиным о "финляндизации" Украины. Он отметил, что такого слова не использовал.

По словам президента, о Финляндии упоминали в другом контексте. Макрон подчеркивал, что нельзя прекращать политику "открытых дверей" НАТО, потому что для многих стран это будет проблемой, в частности, для Финляндии.

Обратите внимание! Макрон считает, что его визит к Путину 7 февраля предотвратил эскалацию между Россией и Украиной. Французский политик утверждает, что достиг поставленной цели.

Визит Макрона: главное

Французский президент прибыл в Киев во вторник, 8 февраля. Это первый визит главы Франции в Украину за последние 24 года.

Во время встречи с Зеленским Макрон пообещал передать Украине 1,2 миллиарда евро кредита для стабилизации экономики страны.

Кроме того, стороны договорились о поставках 130 локомотивов компании Alstom на 900 миллионов евро, а также 370 единиц пожарной техники Desautel на 300 миллионов евро.

Кстати – Зеленский с Макроном перешел на "ты":