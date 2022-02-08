Зеленський зауважив, що ми не пропонуємо українізацію іншої держави. Він додав, що кожна країна суверенна, тож цим і прекрасна, повідомляє 24 канал.
До теми Макрон запевняє, що не говорив з Путіним про "фінляндизацію" України
Фінляндизація України? Вперше таке чую,
– здивувався Зеленський.
Що цьому передувало
ЗМІ писали, що однією з тем переговорів президента Франції Еммануеля Макрона та кремлівського лідера Володимира Путіна була так звана "фінляндизація" України. Зауважимо, Фінляндія не входить до НАТО, а має позаблоковий статус.
Макрон під час візиту до Києва запевнив, що не говорив з Путіним про "фінляндизацію" України. Він зазначив, що такого слова не використовував.
За словами президента, про Фінляндію згадували в іншому контексті. Макрон наголошував, що не можна припиняти політику "відкритих дверей" НАТО, бо для багатьох країн це буде проблемою, зокрема, для Фінляндії.
Візит Макрона: головне
- Французький президент прибув до Києва у вівторок, 8 лютого. Це перший візит очільника Франції в Україну за останні 24 роки.
- Під час зустрічі із Зеленським Макрон пообіцяв передати Україні 1,2 мільярда євро кредиту для стабілізації економіки країни.
- Крім того, сторони домовились про постачання 130 локомотивів компанії Alstom на 900 мільйонів євро, а також 370 одиниць пожежної техніки Desautel на 300 мільйонів євро.
До речі – Зеленський з Макроном перейшов на "ти":