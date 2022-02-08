Зеленський зауважив, що ми не пропонуємо українізацію іншої держави. Він додав, що кожна країна суверенна, тож цим і прекрасна, повідомляє 24 канал.

До теми Макрон запевняє, що не говорив з Путіним про "фінляндизацію" України

Фінляндизація України? Вперше таке чую,
– здивувався Зеленський.

Що цьому передувало

ЗМІ писали, що однією з тем переговорів президента Франції Еммануеля Макрона та кремлівського лідера Володимира Путіна була так звана "фінляндизація" України. Зауважимо, Фінляндія не входить до НАТО, а має позаблоковий статус.

Макрон під час візиту до Києва запевнив, що не говорив з Путіним про "фінляндизацію" України. Він зазначив, що такого слова не використовував.

За словами президента, про Фінляндію згадували в іншому контексті. Макрон наголошував, що не можна припиняти політику "відкритих дверей" НАТО, бо для багатьох країн це буде проблемою, зокрема, для Фінляндії.

Візит Макрона: головне

До речі – Зеленський з Макроном перейшов на "ти":