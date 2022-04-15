В ходе встречи Виталий Кличко и Анн Идальго подписали Соглашение об установлении дружеских отношений между Киевом и Парижем. Также глава столицы Франции посетит Киевскую область, недавно освобожденную от оккупантов.
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Глава украинской столицы поблагодарил мэрию Парижа за гуманитарную помощь. Речь как о той, которую отправляют в нашу страну, так и о той, которую получают переехавшие во Францию переселенцы.
Виталий Кличко встретился с Анн Идальго во время ее визита в Киев:
Виталий Кличко добавил, что Париж является важным партнером для Киева. Так что наша столица стремится развивать эффективные экономические отношения. Также власти с радостью займутся взаимовыгодными для обоих городов проектами в разных сферах.
Мы знаем, что киевляне и мэр Киева очень храбры. И мы с вами и вашими жителями,
– подчеркнула Идальго.
Напомним, что 22 марта Париж присвоил Киеву статус почетного гражданина. Это отличие городу дали впервые. И таким образом, французская столица подчеркнула дружбу с нашей.
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