Об этом сообщила мэр Парижа Анна Идальго.

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По ее словам, таким поступком Париж показывает дружбу и поддержку украинской столице, ныне борющейся за свою свободу.

Добавим, что Владимир Зеленский поддерживает контакт с французским лидером Эммануэлем Макроном. Политики в очередной раз общались на 22-й день войны в Украине и обсудили поддержку и оборону украинского народа в борьбе против российской агрессии.

Ранее Франция вслед за ЕС ввела санкции против Центробанка России. Французское правительство заморозило активы Центрального банка РФ на сумму 22 миллиарда евро.