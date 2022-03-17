Наш президент сообщил об этом на своей странице в твитере. Соответствующее сообщение он опубликовал 17 марта около 22:00.

Ранее Говорили больше часа: Шольц и Макрон провели новый разговор с Путиным по поводу войны в Украине

О чем общались Макрон и Зеленский

Зеленский пояснил, что продолжил диалог с Макроном и обсудил с ним поддержку украинского народа в борьбе против российской агрессии. Говорится, в частности, об оборонной сфере.

Отдельное внимание – продолжению мирного диалога. Должны усиливать антивоенную коалицию,

– подчеркнул Зеленский.

Макрон не исключает большой войны в Европе

Французский лидер призвал мир готовиться к масштабному вооруженному конфликту в Европе. "Наши силы – единственная полноценная армия на европейском континенте", – подчеркнул политик и добавил, что сейчас важно инвестировать именно в вооруженные силы.

Что говорил Макрон о вероятности большой войны: видео