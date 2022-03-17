Наш президент повідомив про це на своїй сторінці у твітері. Відповідний допис він опублікував 17 березня близько 22:00.

Раніше Говорили понад годину: Шольц і Макрон провели нову розмову з Путіним щодо війни в Україні

Про що спілкувалися Макрон та Зеленський

Зеленський пояснив, що продовжив діалог з Макрон й обговорив з ним підтримку українського народу в боротьбі проти російської агресії. Мовиться, зокрема, про оборонну сферу.

Окрема увага – продовженню мирного діалогу. Маємо посилювати антивоєнну коаліцію,

– наголосив Зеленський.

Макрон не виключає великої війни в Європі

Французький лідер закликав світ готуватися до масштабного збройного конфлікту в Європі. "Наші сили – єдина повноцінна армія на європейському континенті", – наголосив політик й додав, що наразі важливо інвестувати саме у збройні сили.

Що казав Макрон про ймовірність великої війни: відео