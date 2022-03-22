Про це повідомила міська голова Парижу Анна Ідальго.

До теми Макрон поговорив із Путіним й закликав припинити блокаду Маріуполя

За її словами, таким вчинком Париж показує дружбу та підтримку українській столиці, яка нині бореться за свою свободу.



Додамо, що Володимир Зеленський підтримує контакт з французьким лідером Еммануелем Макроном. Політики вчергове спілкувалися на 22-й день війни в Україні та обговорили підтримку та оборону українського народу в боротьбі проти російської агресії.

Раніше Франція вслід за ЄС ввела санкції проти Центробанку Росії. Французький уряд заморозив активи Центрального банку РФ на суму 22 мільярди євро.

Цікаво – Українка розповіла, що в Італії говорять про війну: