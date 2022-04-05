Зеленский отметил, что, к сожалению, было немало предпринимателей, которые выезжали из Украины с деньгами. При этом некоторые из них – являются или являлись депутатами Верховной Рады, либо их родственники.

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Как Зеленский относится к действиям предпринимателей в условиях войны

По словам президента, в его офисе знают, кто выезжал из Украины во время военного положения. Некоторые предприниматели, в частности, прятались за той или иной деятельностью якобы ради нашего государства, и ехали за границу, несмотря на призывной возраст.

Вместе с тем, Зеленский подчеркнул, что все равно положительно относится к украинскому бизнесу. Ведь многие его представители на уровне волонтерства, с желанием отдать все и даже себе ничего не оставить, просто помогали людям.

Отдавали продукты бесплатно, если у людей не было денег. Этим всем предпринимателям я очень благодарен, какой бы бизнес они собой ни представляли – малый, средний или большой,

– подчеркнул президент.