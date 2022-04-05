Зеленський зазначив, що, на жаль, було чимало підприємців, які виїжджали з України з грошима. При цьому деякі з них – є чи були депутатами Верховної Ради, або ж їхні родичі.

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Як Зеленський ставиться до дій підприємців в умовах війни

За словами президента, в його офісі знають, хто виїжджав з України під час воєнного стану. Деякі підприємці, зокрема, ховались за тією чи іншою діяльністю буцімто заради нашої держави, і їхали за кордон попри призовний вік.

Разом з тим Зеленський наголосив, що все одно позитивно ставиться до українського бізнесу. Адже чимало його представників на рівні волонтерства, з бажанням віддати все, і навіть собі нічого не залишити, просто допомагали людям.

Віддавали продукти безкоштовно, якщо у людей не було грошей. Цим всім підприємцям я дуже вдячний, який би бізнес вони собою не представляли – малий, середній чи великий,

– підкреслив президент.

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