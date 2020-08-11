Мы знаем о нападениях на демократию режима Лукашенко, – Байден о событиях в Беларуси
Вероятный оппонент Дональда Трампа на президентских выборах Джо Байден высказался о событиях в Беларуси. Экс-вице-президент США отметил, что за последние 26 лет режим Лукашенко проводил в Беларуси систематические репрессии.
Выборы в Беларуси были сфальсифицированы
Довольно резкую позицию о протестах в Беларуси будущий кандидат от демократов опубликовал в своем блоге.
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Байден подчеркнул, что выборы в Беларуси были сфальсифицированы, поэтому граждане имели полное право на мирный протест, а "встретились с полицейскими, которые применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули".
Режим Лукашенко отключил доступ в Интернет, арестовал протестующих и независимых журналистов и попытался заткнуть рот иностранным наблюдателям. Все это не соответствует поступкам политического лидера, уверенного в том, что он победил на справедливо проведенных выборах,
– написал Байден.
К каким действиям Байден призвал белорусские власти:
- к прозрачному и точному подсчету голосов;
- к освобождению задержанных;
- уважать права митингующих и воздержаться от дальнейшего насилия.
Лидеры многих стран осудили разгон протестов
Отметим, что ранее многие мировые лидеры выразили обеспокоенность событиями в Беларуси. Остановить кровавое подавление протестов призвало руководство ЕС, НАТО и ряда стран мира. В Польше обратились к Брюсселю с просьбой созвать экстренный саммит из-за событий в Беларуси. В польском МИД выразили предположение, что такое отношение к демократии может обернуться для Минска санкциями.
Коротко о протестах в Беларуси
- 9 августа в стране выбирали президента.
- Согласно предварительным данным, действующий глава государства набрал около 80%.
- Вечером тысячи людей вышли на улицы городов с протестами.
- Начались столкновения между митингующими и силовиками, ранены десятки людей, тысячи – задержаны.
- Правозащитники сообщили о гибели трех человек. Власть эту информацию не подтвердила.
- Протесты продолжились 10 августа. Опять ОМОН жестко разогнал участников акций.
- Власти подтвердили гибель одного митингующего: у него в руках якобы разорвалась граната. Очевидцы говорят о выстрелах в этом районе.