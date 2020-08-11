Вероятный оппонент Дональда Трампа на президентских выборах Джо Байден высказался о событиях в Беларуси. Экс-вице-президент США отметил, что за последние 26 лет режим Лукашенко проводил в Беларуси систематические репрессии.

Выборы в Беларуси были сфальсифицированы

Довольно резкую позицию о протестах в Беларуси будущий кандидат от демократов опубликовал в своем блоге.

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Байден подчеркнул, что выборы в Беларуси были сфальсифицированы, поэтому граждане имели полное право на мирный протест, а "встретились с полицейскими, которые применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули".

Режим Лукашенко отключил доступ в Интернет, арестовал протестующих и независимых журналистов и попытался заткнуть рот иностранным наблюдателям. Все это не соответствует поступкам политического лидера, уверенного в том, что он победил на справедливо проведенных выборах,

– написал Байден.

К каким действиям Байден призвал белорусские власти:

к прозрачному и точному подсчету голосов;

к освобождению задержанных;

уважать права митингующих и воздержаться от дальнейшего насилия.

Лидеры многих стран осудили разгон протестов

Отметим, что ранее многие мировые лидеры выразили обеспокоенность событиями в Беларуси. Остановить кровавое подавление протестов призвало руководство ЕС, НАТО и ряда стран мира. В Польше обратились к Брюсселю с просьбой созвать экстренный саммит из-за событий в Беларуси. В польском МИД выразили предположение, что такое отношение к демократии может обернуться для Минска санкциями.

Коротко о протестах в Беларуси