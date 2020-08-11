Ми знаємо про напади на демократію, які здійснює режим Лукашенка, – Байден про події в Білорусі
Ймовірний опонент Дональда Трампа на президентських перегонах Джо Байден висловився про події в Білорусі. Ексвіцепрезидент США зазначив, що протягом останніх 26 років режим Лукашенка проводив в Білорусі систематичні репресії.
Вибори у Білорусі були сфальсифіковані
Досить різку позицію про протести в Білорусі майбутній кандидат від демократів опублікував у своєму блозі.
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Байден наголосив, що вибори у Білорусі були сфальсифіковані, отож громадяни мали повне право на мирний протест, натомість "зустрілися з поліцейськими, які застосували світлошумові гранати, сльозогінний газ і гумові кулі".
Режим Лукашенка відключив доступ в Інтернет, заарештував протестуючих і незалежних журналістів і спробував заткнути рот іноземним спостерігачам. Все це не відповідає вчинкам політичного лідера, впевненого в тому що він переміг на справедливо проведених виборах,
– написав Байден.
До яких дій Байден закликав білоруську владу:
- до прозорого і точного підрахунку голосів;
- до звільнення затриманих;
- поважати права мітингувальників та утриматись від подальшого насилля.
Лідери багатьох країн засудили розгін протестів
Зазначимо, що раніше багато світових лідерів висловили стурбованість подіями у Білорусі. Зупинити криваве придушення протестів закликало керівництво ЄС та НАТО і низки країн світу. У Польщі звернулись до Брюсселя з проханням скликати екстрений саміт через події у Білорусі. У польському МЗС висловили припущення, що таке ставлення до демократії може обернутись для Мінська санкціями.
Коротко про протести у Білорусі
- 9 серпня у країні обирали президента.
- Згідно з попередніми даними, чинний глава держави набрав близько 80%.
- Увечері тисячі людей вийшли на вулиці міст з протестами.
- Розпочались сутички між мітингувальниками та силовиками, поранені десятки людей, тисячі – затримані.
- Правозахисники повідомили про загибель трьох осіб. Влада цю інформацію не підтвердила.
- Протести продовжились 10 серпня. Знову ОМОН жорстко розганяв учасників акцій.
- Влада підтвердила загибель одного мітингувальника: у нього в руках начебто розірвалась граната. Очевидці кажуть про постріли у цьому районі.