Ймовірний опонент Дональда Трампа на президентських перегонах Джо Байден висловився про події в Білорусі. Ексвіцепрезидент США зазначив, що протягом останніх 26 років режим Лукашенка проводив в Білорусі систематичні репресії.

Вибори у Білорусі були сфальсифіковані

Досить різку позицію про протести в Білорусі майбутній кандидат від демократів опублікував у своєму блозі.

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Байден наголосив, що вибори у Білорусі були сфальсифіковані, отож громадяни мали повне право на мирний протест, натомість "зустрілися з поліцейськими, які застосували світлошумові гранати, сльозогінний газ і гумові кулі".

Режим Лукашенка відключив доступ в Інтернет, заарештував протестуючих і незалежних журналістів і спробував заткнути рот іноземним спостерігачам. Все це не відповідає вчинкам політичного лідера, впевненого в тому що він переміг на справедливо проведених виборах,

– написав Байден.

До яких дій Байден закликав білоруську владу:

до прозорого і точного підрахунку голосів;

до звільнення затриманих;

поважати права мітингувальників та утриматись від подальшого насилля.

Лідери багатьох країн засудили розгін протестів

Зазначимо, що раніше багато світових лідерів висловили стурбованість подіями у Білорусі. Зупинити криваве придушення протестів закликало керівництво ЄС та НАТО і низки країн світу. У Польщі звернулись до Брюсселя з проханням скликати екстрений саміт через події у Білорусі. У польському МЗС висловили припущення, що таке ставлення до демократії може обернутись для Мінська санкціями.

Коротко про протести у Білорусі