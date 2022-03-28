Мы знаем заранее все их ходы, – Денисенко об однотипной информационной войне России

Российские пропагандисты создали очередное фальшивое видео, будто украинские солдаты стреляют по ногам пленных. Это часть информационной войны, которую ведут россияне.

Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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Фейковое видео опроверг лично главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. По мнению Денисенко, это очень правильное решение.

Они все время придумывают какие-то фейки. Они всегда однотипные. Мы знаем заранее все их ходы, и что они будут говорить – начиная от биолаборатории с распятыми голубями и заканчивая другим кретинизмом,

– заявил Денисенко.

По его словам, фейки создают, в частности, потому, что российские власти понимают, что им нужно хоть что-то показывать своим избирателям.

Вадим Денисенко о российских диверсиях: смотрите видео