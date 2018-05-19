"Мы – лицо нашей страны": 200 срочников-пограничников поклялись на верность Украине
Две сотни срочников-пограничников поклялись на верность украинскому народу. Их мобилизовали со всей Украины. Месяц призывники проходили обучение в главном центре подготовки личного состава Госпогранслужбы на Черкасщине. Сейчас же готовятся стать на стражу границы.
Приняли присягу две сотни срочников-пограничников. Им вручили признаки пограничников – зеленые береты.
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"Надо же защищать наше государство. Мы являемся лицом нашей страны", – сказал военнослужащий Николай Горбань.
Пограничник Николай Горбань
Месяц ребята готовились охранять границу в Главном центре подготовки личного состава. Изучили теорию, и прошли огневую подготовку на полигоне.
Срочники-пограничники приняли присягу
Военные будут служить год в отрядах по всей Украине, кроме зоны боевых действий. Станут на стражу уже через несколько дней.
В Черкассах – это первый призыв этого года.
Они будут проходить обучение у нас в главном центре – в Черкассах, кинологическом центре – это Большие Мосты, и морской центр – это Измаил,
– отметил директор департамента Госпогранслужбы Украины Николай Маланчий.
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