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КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

"Мы – лицо нашей страны": 200 срочников-пограничников поклялись на верность Украине

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Две сотни срочников-пограничников поклялись на верность украинскому народу. Их мобилизовали со всей Украины. Месяц призывники проходили обучение в главном центре подготовки личного состава Госпогранслужбы на Черкасщине. Сейчас же готовятся стать на стражу границы.

Приняли присягу две сотни срочников-пограничников. Им вручили признаки пограничников – зеленые береты.

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"Надо же защищать наше государство. Мы являемся лицом нашей страны", – сказал военнослужащий Николай Горбань.


Пограничник Николай Горбань

Месяц ребята готовились охранять границу в Главном центре подготовки личного состава. Изучили теорию, и прошли огневую подготовку на полигоне.

Строковики-прикордонники склали присягу
Срочники-пограничники приняли присягу

Военные будут служить год в отрядах по всей Украине, кроме зоны боевых действий. Станут на стражу уже через несколько дней.

В Черкассах – это первый призыв этого года.

Они будут проходить обучение у нас в главном центре – в Черкассах, кинологическом центре – это Большие Мосты, и морской центр – это Измаил,
– отметил директор департамента Госпогранслужбы Украины Николай Маланчий.

Больше – смотрите в сюжете.

Теги: Новости Украины Госпогранслужба
Источник: 24 Канал
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