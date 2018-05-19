22:19
19 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
21°C 13°C
  • воскресенье
    17°C 12°C
  • понедельник
    18°C 10°C
  • вторник
    20°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
Вєсті Кремля
17:46, сегодня
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, сегодня
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

"Рукопожатие надо заслужить": ветеран войны Толмачев разъяснил свой поступок по Порошенко

269 Читати новину українською

На прошлой неделе о ветеране войны на Донбассе Олеге Толмачеве активно заговорили после того, как он отказался пожать руку Петру Порошенко. Произошло это во время национального отбора на соревнования "Игры непокоренных". Мужчина уже объяснил свою позицию, мол, главнокомандующий только и говорит, что закончит военную операцию на Донбассе, а война и дальше затягивается.

Олег был одним из 175 участников отбора на "Игры непокоренных". Ветеран АТО в составе батальона "Азов" почти три месяца был в зоне боевых действий. Во время разведки Мариуполя попал под обстрел и получил ранение. Пуля раздробила кость, 8 месяцев мужчина был прикован к постели.

Читайте также: Начали стрелять, ну я им "насыпал" – тут же успокоились: боец ​​о ночи на Светлодарской дуге

На спортивном соревновании получил две бронзы в гребле. Во время награждения он пожал руки всем, кроме президента.

Видео с награждения, на котором ветеран Толмачев не пожал руку Порошенко

За 4 дня видео посмотрели 300 тысяч человек. Одни – поддержали поступок ветерана войны. Другие же, наоборот, не одобрили поступок Олега.

Считаю, если бы я пожал ему руку, то оскорбил бы честь и достоинство моих собратьев, с которыми воевал. АТО могло бы завершиться очень давно, теперь же мы имеем замороженный конфликт,
– сказал Толмачев.

По словам ветерана, необходимо отбросить советские догмы, и, жать кому-то руку или нет, каждый должен решать сам. А рукопожатие командирам, чиновникам стоит заслужить не только словом, но и делом.

Если человек занимается тем делом, за которое взял на себя ответственность, он должен прилагать все усилия. Петр Порошенко должен таким быть. И он избрал для себя путь бизнесмена, каким и был, а не лидера государства,
– отметил боец.

Советские подходы в армии, устаревшие методы руководства армией должны отойти в прошлое, уверены молодые украинские военные. Рожденные войной считают, что тогда и вопросов уважения солдатами своих руководителей не возникнет, и военных будут уважать и стремиться идти в армию.

"Надо поменять механизм, чтобы люди по-другому понимали армию", – убежден военнослужащий ВСУ Степан.

Что такое "Игры непокоренных"? Это международные игры в паралимпийском стиле. Соревнования были специально учреждены британским принцем Гарри для ветеранов современных войн. Ветераны украинско-российской войны были впервые представлены на них в 2017 году в Торонто и привезли с них 14 медалей.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Игры непокоренных Скандал Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук