"Рукопожатие надо заслужить": ветеран войны Толмачев разъяснил свой поступок по Порошенко

На прошлой неделе о ветеране войны на Донбассе Олеге Толмачеве активно заговорили после того, как он отказался пожать руку Петру Порошенко. Произошло это во время национального отбора на соревнования "Игры непокоренных". Мужчина уже объяснил свою позицию, мол, главнокомандующий только и говорит, что закончит военную операцию на Донбассе, а война и дальше затягивается.

Олег был одним из 175 участников отбора на "Игры непокоренных". Ветеран АТО в составе батальона "Азов" почти три месяца был в зоне боевых действий. Во время разведки Мариуполя попал под обстрел и получил ранение. Пуля раздробила кость, 8 месяцев мужчина был прикован к постели.

Читайте также: Начали стрелять, ну я им "насыпал" – тут же успокоились: боец ​​о ночи на Светлодарской дуге

На спортивном соревновании получил две бронзы в гребле. Во время награждения он пожал руки всем, кроме президента.

Видео с награждения, на котором ветеран Толмачев не пожал руку Порошенко

За 4 дня видео посмотрели 300 тысяч человек. Одни – поддержали поступок ветерана войны. Другие же, наоборот, не одобрили поступок Олега.

Считаю, если бы я пожал ему руку, то оскорбил бы честь и достоинство моих собратьев, с которыми воевал. АТО могло бы завершиться очень давно, теперь же мы имеем замороженный конфликт,

– сказал Толмачев.

По словам ветерана, необходимо отбросить советские догмы, и, жать кому-то руку или нет, каждый должен решать сам. А рукопожатие командирам, чиновникам стоит заслужить не только словом, но и делом.

Если человек занимается тем делом, за которое взял на себя ответственность, он должен прилагать все усилия. Петр Порошенко должен таким быть. И он избрал для себя путь бизнесмена, каким и был, а не лидера государства,

– отметил боец.

Советские подходы в армии, устаревшие методы руководства армией должны отойти в прошлое, уверены молодые украинские военные. Рожденные войной считают, что тогда и вопросов уважения солдатами своих руководителей не возникнет, и военных будут уважать и стремиться идти в армию.

"Надо поменять механизм, чтобы люди по-другому понимали армию", – убежден военнослужащий ВСУ Степан.

Что такое "Игры непокоренных"? Это международные игры в паралимпийском стиле. Соревнования были специально учреждены британским принцем Гарри для ветеранов современных войн. Ветераны украинско-российской войны были впервые представлены на них в 2017 году в Торонто и привезли с них 14 медалей.