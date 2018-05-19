"Рукостискання треба заслужити": ветеран війни Толмачов роз'яснив свій вчинок щодо Порошенка

Минулого тижня про ветерана війни на Донбасі Олега Толмачова активно заговорили після того, як він відмовився потиснути руку Петру Порошенку. Сталось це під час національного відбору на змагання "Ігри нескорених". Чоловік вже пояснив свою позицію, мовляв, головнокомандувач тільки й говорить, що закінчить військову операцію на Донбасі, а війна і далі затягується.

Олег був одним із 175 учасників відбору на "Ігри нескорених". Ветеран АТО у складі батальйону "Азов" майже три місяці був у зоні бойових дій. Під час розвідки біля Маріуполя потрапив під обстріл та отримав поранення. Куля роздробила кістку, 8 місяців чоловік був прикутий до ліжка.

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На спортивному змаганні отримав дві бронзи у веслуванні. Під час нагородження він потиснув руки усім, крім президента.

Відео з нагородження, на якому ветеран Толмачов не потис руку Порошенку

За 4 дні відео подивилися 300 тисяч людей. Одні – підтримали вчинок ветерана війни. Інші ж, навпаки, не схвалили вчинок Олега.

Вважаю, якби я потис йому руку, то образив би честь та гідність моїх побратимів, з якими воював. АТО могла б завершитись дуже давно, наразі ж ми маємо заморожений конфлікт,

– сказав Толмачов.

За словами ветерана, необхідно відкинути радянські догми, і, тиснути комусь руку чи ні, кожен має вирішувати сам. А рукостискання командирам, чиновникам варто заслужити не тільки словом, а й ділом.

Якщо людина займається тією справою, за яку взяла на себе відповідальність, вона має докладати всіх зусиль. Петро Порошенко має таким бути. Та він обрав для себе шлях бізнесмена, яким і був, а не лідера держави,

– зазначив боєць.

Радянські підходи у війську, застарілі методи керівництва армією мають відійти у минуле, упевнені молоді українські військові. Народжені війною вважають, що тоді і питань щодо поваги солдатами своїх керівників не виникатиме, і військових поважатимуть і прагнутимуть йти до війська.

"Треба поміняти механізм, щоб люди по-іншому розумілу армію", – переконаний військовослужбовець ЗСУ Степан.

Що таке "Ігри нескорених"? Це міжнародні ігри в паралімпійському стилі. Змагання були спеціально засновані британським принцом Гаррі для ветеранів сучасних воєн. Ветерани українсько-російської війни були вперше представлені на них у 2017 році у Торонто і привезли з них 14 медалей.