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Стало відомо, чому ветеран "Азова" не захотів тиснути руку Порошенкові: відео

19955 Читать новость на русском
Ветеран
Ветеран "Азову" не захотів тиснути руки Порошенкові / Кадр з відео

Під час церемонії вручення нагород Invictus Games один з ветеранів не захотів тиснути руку президентові Петру Порошенку.

Відео інциденту, який трапився у суботу, 12 травня, на своїй сторінці у Facebook розмістив "Національний корпус".

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Ветеран "Азову" не потиснув руку Порошенку на врученні нагород Invictus Games,
– йдеться у підписі до відео.

На кадрах видно, як ветеран приймає медаль, але демонстративно оминає Порошенка, проігнорувавши навіть його поплескування по плечі.

Відомо, що ветерана "Азова" звати Олег Толмачов.

Як пояснив сам ветеран його обурило те, що під час своєї промови Порошенко хвалився, що ініціюватиме створення окремого міністерства допомоги ветеранам і учасникам бойових дій, хоча мав зробити це ще 4 роки тому з початком війни на Донбасі.

"Обурило те, що Порошенко вихвалявся тим, що ініціює створення окремого міністерства допомоги ветеранам і учасникам бойових дій. Хоча війна уже триває 4 роки, і президент повинен був це зробити набагато раніше. Також не сподобалось те, що він розповів про свій візит до Німеччини, який був недоречний", – цитують Толмачова на Facebook-сторінці організації "Національний корпус – Черкащина".

Що таке Ігри нескорених? Це міжнародні ігри в паралімпійському стилі. Змагання були спеціально засновані британським принцом Гаррі для ветеранів сучасних воєн. Ветерани українсько-російської війни були вперше представлені на них у 2017 році у Торонто і привезли з них 14 медалей.

Теги: Новини України Петро Порошенко Ігри нескорених "Азов"
Джерело: 24 Канал
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