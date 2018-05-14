Стало известно, почему ветеран "Азова" не захотел пожать руку Порошенко: видео

Во время церемонии вручения наград Invictus Games один из ветеранов не захотел пожать руку президенту Петру Порошенко.

Видео инцидента, который случился в субботу, 12 мая, на своей странице в Facebook разместил "Национальный корпус".

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Ветеран "Азова" не пожал руку Порошенко на вручении наград Invictus Games,

– говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как ветеран принимает медаль, но демонстративно обходит Порошенко, проигнорировав даже его похлопывание по плечу.

Известно, что ветерана "Азова" зовут Олег Толмачев.

Как пояснил сам ветеран его возмутило то, что во время своей речи Порошенко хвастался, что будет инициировать создание отдельного министерства помощи ветеранам и участникам боевых действий, хотя должен был сделать это еще 4 года назад с началом войны на Донбассе.

"Возмутило то, что Порошенко хвастался тем, что инициирует создание отдельного министерства помощи ветеранам и участникам боевых действий. Хотя война уже длится 4 года, и президент должен был это сделать гораздо раньше. Также не понравилось то, что он рассказал о своем визите в Германию, который был неуместен", – цитируют Толмачева на Facebook-странице организации "Национальный корпус – Черкасщина".

Что такое Игры непокоренных? Это международные игры в паралимпийском стиле. Соревнования были специально учреждены британским принцем Гарри для ветеранов современных войн. Ветераны украинско-российской войны были впервые представлены на них в 2017 году в Торонто и привезли с них 14 медалей.