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КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Начали стрелять, ну я им "насыпал" – тут же успокоились: боец про ночь на Светлодарской дуге

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Светлодарская дуга – одна из самых активных направлений украинского фронта. Города и поселки этой зоны ежедневно фигурируют в сводках штаба Объединенных сил. Боец батальона "Донбасс-Украина" рассказал о событиях последних дней.

Враг обстреливал позиции постоянно, иногда пытаясь к ним подойти. Поэтому пришлось его успокаивать.

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"Они по нам начали стрелять, ну я им "насыпал". Они сразу успокоились, но потом по нам начали снайперы работать. Возле бойницы попали", – рассказал военнослужащий батальона "Донбасс-Украина" ВСУ с позывным "Браво".

После убедительных выстрелов ВСУ, враг притих. Однако, пророссийские боевики не спят.

Во время съемок репортажа в небе зафиксировали работу двух враждебных беспилотников. Кроме того, с позиций было видно, как стреляли по нашим укреплениям в нескольких километрах. Там же из зенитных установок отгоняли беспилотники боевиков.

Утром на соседних позициях – в земле свежие воронки, а на позициях утомленные бойцы. Здесь последние сутки были очень беспокойные. Перед обстрелом подходила ДРГ. Когда вражеская ДРГ убежала, бить начали издалека.

Світлодарська дуга

Ночью к нашим позициям на Светлодарской дуге пыталась подобраться враждебная ДРГ

Уже месяц, как на украинском востоке обстрелов больше. Российские оккупационные войска используют все от пуль до систем залпового огня, – стреляют и по армейским блиндажах, и по мирным школах. Однако украинское войско не только стоит, но и уничтожает врагов и даже понемногу продвигается вперед.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Светлодарская дуга Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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