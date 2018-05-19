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Россия поставила боевикам на Донбасс очередной арсенал боеприпасов: данные разведки

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Россия перебросила на Донбасс боеприпасы к
Россия перебросила на Донбасс боеприпасы к "Градам" / Иллюстративное фото

Россия в очередной раз поставила оккупационным войскам на Донбасс новую партию боеприпасов артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня "Град".

Об этом на брифинге со ссылкой на украинскую разведку рассказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

Он также сообщил, что на оккупированной территории Донбасса продолжается обеспечение оккупационных войск с территории России. В частности, осуществляется пополнение боеприпасами соединений и частей так называемых 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.

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"В частности, до Иловайска вагонами ОАО "Российские железные дороги" перемещено очередную партию боеприпасов, в том числе 122-милиметровые реактивные снаряды к РСЗО "Град", 122-миллиметровые артиллерийские снаряды, патроны для стрелкового оружия и зенитных установок", – рассказал спикер Минобороны.

К слову, накануне в Ужгороде СБУ обнаружила схрон с боеприпасами, с помощью которых ФСБ России готовила вооруженные провокации на Закарпатье.

Теги: Новости Украины Новости России Война на Донбассе Оружие
Источник: 24 Канал
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