Украинский военный подорвался на неизвестном устройстве на Донбассе

В субботу, 19 мая, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе на неизвестном устройстве подорвался украинский военный.

Об этом на брифинге сказал спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"По состоянию на 9:00 сегодня среди наших военнослужащих был 1 раненый. Он подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Пока подробная информация об инциденте выясняется. Состояние здоровья раненого оценивается как тяжелое", – рассказал Гуцуляк.

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Он добавил, что в течение 18 мая в результате обстрелов и огневых столкновений не пострадал ни один военнослужащий Вооруженных сил Украины.