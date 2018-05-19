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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Український військовий підірвався на невідомому пристрої на Донбасі

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Український військовий отримав поранення на Донбасі
Український військовий отримав поранення на Донбасі / Ілюстративне фото

У суботу, 19 травня, у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі на невідомому пристрої підірвався український військовий.

Про це на брифінгу сказав речник Міноборони України Дмитро Гуцуляк.

"Станом на 9:00 сьогодні серед наших військовослужбовців був 1 поранений. Він підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Поки докладна інформація про інцидент з'ясовується. Стан здоров'я пораненого оцінюється як важкий", – розповів Гуцуляк.

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Він додав, що протягом 18 травня в результаті обстрілу і вогневих зіткнень не постраждав жоден військовослужбовець Збройних сил України.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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