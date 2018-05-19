Український військовий підірвався на невідомому пристрої на Донбасі
У суботу, 19 травня, у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі на невідомому пристрої підірвався український військовий.
Про це на брифінгу сказав речник Міноборони України Дмитро Гуцуляк.
"Станом на 9:00 сьогодні серед наших військовослужбовців був 1 поранений. Він підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Поки докладна інформація про інцидент з'ясовується. Стан здоров'я пораненого оцінюється як важкий", – розповів Гуцуляк.
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Він додав, що протягом 18 травня в результаті обстрілу і вогневих зіткнень не постраждав жоден військовослужбовець Збройних сил України.
Джерело: 24 Канал
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