Український військовий підірвався на невідомому пристрої на Донбасі

У суботу, 19 травня, у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі на невідомому пристрої підірвався український військовий.

Про це на брифінгу сказав речник Міноборони України Дмитро Гуцуляк.

"Станом на 9:00 сьогодні серед наших військовослужбовців був 1 поранений. Він підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Поки докладна інформація про інцидент з'ясовується. Стан здоров'я пораненого оцінюється як важкий", – розповів Гуцуляк.

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Він додав, що протягом 18 травня в результаті обстрілу і вогневих зіткнень не постраждав жоден військовослужбовець Збройних сил України.