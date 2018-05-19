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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Росія поставила бойовикам на Донбас черговий арсенал боєприпасів: дані розвідки

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Росія перекинула на Донбас боєприпаси до
Росія перекинула на Донбас боєприпаси до "Градів" / Ілюстративне фото

Росія вкотре поставила окупаційним військам на Донбас нову партію боєприпасів до артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню "Град".

Про це на брифінгу з посиланням українську розвідку розповів спікер Міноборони Дмитро Гуцуляк.

Він також сповістив, що на окупованій території Донбасу триває забезпечення окупаційних військ з території Росії. Зокрема, здійснюється поповнення боєприпасами з'єднань і частин так званих 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів.

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"Зокрема, до Іловайська вагонами ВАТ "Российские железные дороги" переміщено чергову партію боєприпасів, у тому числі 122-міліметрові реактивні снаряди до РСЗВ "Град", 122-міліметрові артилерійські снаряди, патрони до стрілецької зброї та зенітних установок", – розповів спікер Міноборони.

До слова, напередодні в Ужгороді СБУ виявила схрон із боєприпасами, за допомогою яких ФСБ Росії готувала збройні провокації на Закарпатті.

Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Зброя
Джерело: 24 Канал
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