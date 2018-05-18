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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

ФСБ готувала провокації на Закарпатті: в Ужгороді вилучено цілий арсенал зброї

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ФСБ Росії готувала збройні провокації на Закарпатті, заявив Москаль
ФСБ Росії готувала збройні провокації на Закарпатті, заявив Москаль / Belnovosti.by

У ніч на п’ятницю, 18 травня, в Ужгороді у мікрорайоні Радванка оперативники обласного управління СБУ виявили схрон із боєприпасами. Так, було знайдено 4 реактивні протитанкові гранатомети РПГ-22 та 22 ручні протипіхотні гранати РГД-5 із запалами.

Про це на своєму офіційному сайті повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

Він зазначив, що і гранатомети, і гранати перебувають у справному стані та готові до застосування.

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Вилучені зброя з боєприпасами мають пряме відношення до 5 розвідуправління ФСБ Росії, яке працює в країнах колишнього СРСР. Цей арсенал припасли для збройної провокації у випадку загострення ситуації в області, яку ФСБ вже роками готує,
– наголосив Москаль.

"Факт вилучення зброї свідчить про те, що, не зважаючи на постійні провали своїх спецоперацій на Закарпатті, ФСБ не залишає надії розхитати тут ситуацію, щоб повторити донбаський сценарій у найзахіднішій області України на кордоні з Євросоюзом", – висловив переконання голова Закарпаття.

До слова, раніше Геннадій Москаль заявляв, що на сьогодні на Закарпатті немає ані антиукраїнських, ані антиугорських настроїв серед місцевого населення. Проте до появи таких настроїв намагалася призвести ФСБ Росії.

Теги: Новини України Новини Росії Кримінальні новини Ужгород Новини Закарпаття Зброя Геннадій Москаль ФСБ
Джерело: 24 Канал
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