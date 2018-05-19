"Ми – обличчя нашої країни": 200 строковиків-прикордонників присягли на вірність Україні
Дві сотні строковиків-прикордонників присягли на вірність українському народу. Їх мобілізували з усієї України. Місяць призовники проходили вишкіл у головному центрі підготовки особового складу Держприкордонслужби на Черкащині. Нині ж готуються стати на варту кордону.
Склали присягу дві сотні строковиків-прикордонників. Їм вручили ознаки прикордонників – зелені кашкети.
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"Треба ж захищати нашу державу. Ми є обличчям нашої країни", – сказав військовослужбовець Микола Горбань.
Прикордонник Микола Горбань
Місяць хлопці готувалися охороняти кордон в Головному центрі підготовки особового складу. Вивчили теорію та пройшли вогневу підготовку на полігоні.
Строковики-прикордонники склали присягу
Військові служитимуть рік у загонах по всій Україні, крім зони бойових дій. Стануть на варту уже через кілька днів.
У Черкасах – це перший призов цього року.
Вони будуть проходити навчання у нас у головному центрі – у Черкасах, кінологічному центрі – це Великі Мости, і морському центрі – це Ізмаїл,
– зазначив директор департаменту Держприкордонслужби України Микола Маланчій.
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