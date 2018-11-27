Мы держим за вас кулаки: Зеленский отреагировал на военное положение в Украине

Шоумен и лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский отреагировал на военное положение и призвал политиков заняться работой и прекратить пиариться.

Его видеообращение появилось в сети.

Читайте также: Военное положение в Украине: появилась первая реакция Путина

По словам Зеелнського, все сейчас обсуждают необходимость военного положения и ищут в этом выгоду для власти.–

Вся наша страна обсуждает введение военного положения в Украине. Некоторые говорят и пишут, что военное положение нужно было вводить еще в 2014 году, другие говорят – да нет, подождите, это связано с тем, чтобы оттянуть время президентских выборов, третьи говорят – нет, давайте вводить на выборы это никак не повлияет. Мне кажется, мы не на том сосредоточены,

– заявил шоумен.

Он отметил, что главное – вернуть 23 парней, попавших в плен, домой. Один из пленных рожден в 1999 году.

Я обращаюсь ко всем политикам: давайте не будем пиариться на этой теме, займитесь своей профильной работой и постарайтесь сделать все, чтобы вернуть пацанов домой. Мы держим за вас кулаки, ребята,

– сказал актер.

Смотрите видеокомментарий Зеленского:

Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли.



Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут от 9 утра 28 ноября.