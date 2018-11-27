Ми тримаємо за вас кулаки: Зеленський відреагував на воєнний стан в Україні

Шоумен та лідер студії "Квартал 95" Володимир Зеленський відреагував на воєнний стан та закликав політиків зайнятися роботою і припинити піаритися.

Його відеозвернення зявилося в мережі.

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За словами Зеелнського, всі зараз обговорюють необхідність воєнного стану та шукають у цьому вигоду для влади.

Уся наша країна обговорює введення воєнного стану в Україні. Деякі говорять і пишуть, що військовий стан потрібно було вводити ще в 2014 році, інші кажуть — та ні, почекайте, це пов'язано з тим, щоб відтягнути час президентських виборів, треті кажуть — ні, давайте вводити, на вибори це ніяк не вплине. Мені здається, ми не на тому зосереджені,

– заявив шоумен.

Він наголосив, що головне – повернути 23 хлопця, які потрапили в полон, додому. Один з полонених народжений 1999 року.

Я звертаюся до всіх політиків: давайте не будемо піаритися на цій темі, займіться своєю профільною роботою і постарайтеся зробити все, щоб повернути пацанів додому. Ми тримаємо за вас кулаки, хлопці,

— сказав актор.

Дивіться відеокоментар Зеленського:

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі.



Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.