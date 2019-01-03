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      Мы должны дать возможность эмигрантам с украинскими корнями получить гражданство, – Садовый

      46 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый

      Городской голова Львова, лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый призывает предоставить возможность получить гражданам других стран, которые имеют украинские корни, второе гражданство – украинское.

      Об этом Садовый заявил во время съезда партии 3 января, который проходит в Киеве.

      Я убежден, что мы должны сделать возможным для тех, кто является украинцем с деда-прадеда, живет в Америке, Канаде, возможность иметь также и украинское гражданство. Пусть платят налоги здесь, пусть имеют украинский паспорт, мы должны все украинцы в мире быть как одно целое, потому что наши посольства за рубежом почему-то игнорируют украинцев, которые там живут,
      – отметил мэр Львова.

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      В то же время Садовый добавил, что единственным исключением, по его мнению, должны быть жители страны-агрессора.

      "Единственное исключение – гражданство не могут иметь те, кто живут в стране-агрессоре. Это принципиальная позиция", – подчеркнул он.

       

      Теги: Андрей Садовой Новости Украины Новости политики Самопомич
      Источник: 24 Канал
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