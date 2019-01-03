Мы должны дать возможность эмигрантам с украинскими корнями получить гражданство, – Садовый

Городской голова Львова, лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый призывает предоставить возможность получить гражданам других стран, которые имеют украинские корни, второе гражданство – украинское.

Об этом Садовый заявил во время съезда партии 3 января, который проходит в Киеве.

Я убежден, что мы должны сделать возможным для тех, кто является украинцем с деда-прадеда, живет в Америке, Канаде, возможность иметь также и украинское гражданство. Пусть платят налоги здесь, пусть имеют украинский паспорт, мы должны все украинцы в мире быть как одно целое, потому что наши посольства за рубежом почему-то игнорируют украинцев, которые там живут,

– отметил мэр Львова.

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В то же время Садовый добавил, что единственным исключением, по его мнению, должны быть жители страны-агрессора.

"Единственное исключение – гражданство не могут иметь те, кто живут в стране-агрессоре. Это принципиальная позиция", – подчеркнул он.