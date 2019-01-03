Ми маємо дати можливість емігрантам з українським корінням отримати громадянство, – Садовий

Міський голова Львова, лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий закликає надати можливість отримати громадянам інших країн, які мають українське коріння, друге громадянство – українське.

Про це Садовий заявив під час з'їзду партії 3 січня, який відбувається в Києві.

Я переконаний, що ми повинні уможливити для тих, хто є українцем з діда-прадіда, живе в Америці, Канаді, можливість мати також і українське громадянство. Нехай платять податки тут, нехай мають український паспорт, ми повинні всі українці в світі бути як одне ціле, тому що наші посольства за кордоном чомусь ігнорують українців, які там живуть,

– зазначив мер Львова.

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Водночас Садовий додав, що єдиним виключенням, на його думку, мають бути мешканці країни-агресора.

"Єдине виключення – громадянство не можуть мати ті, хто живуть в країні-агресорі. Це принципова позиція", – наголосив він.