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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Ми маємо дати можливість емігрантам з українським корінням отримати громадянство, – Садовий

      175 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      Міський голова Львова, лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий закликає надати можливість отримати громадянам інших країн, які мають українське коріння, друге громадянство – українське.

      Про це Садовий заявив під час з'їзду партії 3 січня, який відбувається в Києві.

      Я переконаний, що ми повинні уможливити для тих, хто є українцем з діда-прадіда, живе в Америці, Канаді, можливість мати також і українське громадянство. Нехай платять податки тут, нехай мають український паспорт, ми повинні всі українці в світі бути як одне ціле, тому що наші посольства за кордоном чомусь ігнорують українців, які там живуть,
      – зазначив мер Львова.

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      Водночас Садовий додав, що єдиним виключенням, на його думку, мають бути мешканці країни-агресора.

      "Єдине виключення – громадянство не можуть мати ті, хто живуть в країні-агресорі. Це принципова позиція", – наголосив він.

       

      Теги: Самопоміч Андрій Садовий Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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