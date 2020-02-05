Мы готовы работать с крымскотатарскими органами по автономии, – Кориневич

Вопросы создания национально-территориальной автономии крымскотатарского народа в составе Украины необходимо рассматривать. Его стоит вынести на публичный дискурс.

Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в интервью "Укринформу".

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Он считает, что коренной крымскотатарский народ является одной из групп, на которую Украина может полагаться, когда речь идет о реинтеграции Крыма.

Кориневич добавил, что есть три инициативы по Крыму:

о коренных народах,

о статусе крымскотатарского народа,

о внесении изменений в Конституцию относительно автономии.

По его словам, эти вопросы должны быть вынесены на обсуждение, но включать в эти дискуссии надо и людей, которые проживают на временно оккупированной территории.

Мы знаем, что есть подход и желание, чтобы эти три законопроекта были приняты одновременно. Возможно, стоит обдумать другой подход, когда, например, введем полноценную формулу коренного народа – и это будет первый законопроект как пробный,

– заявил Кориневич.

Также он отметил, что готов работать с крымскотатарскими представительскими органами и органами государственной власти по автономии.

Какие еще законопроекты по Крыму готовит власть?

События 26 февраля 2014 года в Крыму могут зафиксировать на государственном уровне как День сопротивления крымчан оккупации полуострова Россией. Именно в этот день шесть лет назад в Симферополе состоялся митинг крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины.



Сейчас также есть инициативы по сотрудничеству органов центральной власти с представительными органами крымскотатарского народа, в частности, с Меджлисом АРК.