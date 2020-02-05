Ми готові працювати з кримськотатарськими органами щодо автономії, – Кориневич

Питання створення національно-територіальної автономії кримськотатарського народу в складі України необхідно розглядати. Його варто винести на публічний дискурс.

Про це заявив постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич в інтерв’ю "Укрінформу".

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Він вважає, що кримськотатарський корінний народ є однією із груп, на яку Україна може покладатися, коли йдеться про реінтеграцію Криму.

Кориневич додав, що є три ініціативи щодо Криму:

про корінні народи,

про статус кримськотатарського народу,

про внесення змін до Конституції щодо автономії.

За його словами, ці питання мають бути винесені на обговорення, але включати в ці дискусії треба і людей, які проживають на тимчасово окупованій території.

Ми знаємо, що є підхід і бажання, щоб ці три законопроєкти були прийняті одночасно. Можливо, варто обдумати інший підхід, коли, наприклад, запровадимо повноцінну формулу корінного народу – і це буде перший законопроєкт як пробний,

– заявив Кориневич.

Також він зазначив, що готовий працювати з кримськотатарськими представницькими органами та органами державної влади щодо автономії.

Які ще законопроєкти щодо Криму готує влада?Події 26 лютого 2014 року в Криму можуть зафіксувати на державному рівні як День спротиву кримчан окупації півострова Росією. Саме в цей день шість років тому в Сімферополі відбувся мітинг кримських татар на підтримку територіальної цілісності України.



Зараз також є ініціативи щодо співробітництва органів центральної влади з представницькими органами кримськотатарського народу, зокрема, з Меджлісом АРК.