Мы хотим построить первый завод по глубокой переработке отходов, – Садовый

В Украине нет ни одного завода по глубокой переработке отходов. К примеру, в соседней Польше есть аж 150 таких заводов.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый в своем видеообращении.

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"Мы имеем амбиции построить качественный современный завод. Здесь нашим партнером является Европейский банк реконструкции и развития. Банк инвестирует 25 миллионов евро, а также еще 10 миллионов дает Европейский фонд. Эти деньги идут на строительство завода и на рекультивацию полигона", – рассказал Садовый.

По его словам, состоялся первый этап тендера, направилось 12 мировых компаний из 11 стран мира.

"Мы получили окончательное решение банка – сузить это письмо до 5 компаний, которые прошли во второй тур. Это компании, которые имеют наибольший опыт строительства таких заводов в разных странах мира, не просто строительства, а эксплуатации таких заводов", – пояснил мэр Львова.

Отчего же нет украинских компаний? А потому, что в Украине нет ни одного завода и ни одна украинская компания такие заводы не строила,

– сказал Садовый.

Он добавил, что таким триггером строительства завода выступила и мусорная блокада через которую мы прошли. В 2016 году подожгли полигон и тогда хотели поставить город на колени, но твердая позиция всех граждан нашей страны, а также международного сообщества дала возможность нам выстоять.

"Сейчас мы имеем амбиции построить качественный современный завод. Поэтому приглашаю всех, кто хочет пройти нашей дорогой, мы расскажем, как происходил переговорный процесс, как мы вышли на действующий результат, ведь подготовительный этап очень долгий", – подчеркнул политик.