Мы идем домой, – Чубаров анонсировал "марш достоинства" в аннексированный Крым

Международную мирную акцию собирается провести Меджлис крымскотатарского народа. Да, там хотят, чтобы в марше рядом с обычными людьми приняли участие представители международных организаций. На подготовку могут уйти месяцы.

Акция поможет вернуть Россию в правовые рамки после того, как она не выполнила ни одного международного решения. В свою очередь, организации, которые их приняли, смогут реализовать свою политику. Об этом во время пресс-конференции в Киеве рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передают "Крым. Реалии".

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Меджлис крымскотатарского народа выступает с публичной инициативой подготовки к проведению международной мирной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства",

– заявил он.

В каком формате запланирована акция и что о ней известно:

Организованное шествие с материковой части Украины на полуостров.

Организаторы собираются обратиться к ряду международных организаций, чтобы их представители тоже приняли участие в акции.

Уже создан штаб, состав которого вскоре объявят.

Дата проведения мероприятия будет известна позже, подготовка к его проведению может занять несколько месяцев.

Мы идем к себе домой,

– коротко добавил Чубаров.

Как Россия аннексировала украинский Крым?

Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В то время в Украине продолжался Евромайдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота России. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".



Уже 16 марта в Крыму Россия провела так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.



Весь цивилизованный мир отмечает, что Россия незаконно аннексировала украинский Крым. За это против оккупантов были введены жесткие экономические санкции.