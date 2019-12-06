17:54
6 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 4 декабря
      Вєсті.UA
      22:50, 5 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Мы идем домой, – Чубаров анонсировал "марш достоинства" в аннексированный Крым

      201 Читати новину українською
      Рефат Чубаров / 24 канал

      Международную мирную акцию собирается провести Меджлис крымскотатарского народа. Да, там хотят, чтобы в марше рядом с обычными людьми приняли участие представители международных организаций. На подготовку могут уйти месяцы.

      Акция поможет вернуть Россию в правовые рамки после того, как она не выполнила ни одного международного решения. В свою очередь, организации, которые их приняли, смогут реализовать свою политику. Об этом во время пресс-конференции в Киеве рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передают "Крым. Реалии".

      Между тем: Россия в ОБСЕ блокирует резолюцию о деоккупации Крыма

      Меджлис крымскотатарского народа выступает с публичной инициативой подготовки к проведению международной мирной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства",
      – заявил он.

      В каком формате запланирована акция и что о ней известно:

      • Организованное шествие с материковой части Украины на полуостров.
      • Организаторы собираются обратиться к ряду международных организаций, чтобы их представители тоже приняли участие в акции.
      • Уже создан штаб, состав которого вскоре объявят.
      • Дата проведения мероприятия будет известна позже, подготовка к его проведению может занять несколько месяцев.

      Мы идем к себе домой,
      – коротко добавил Чубаров.

      Как Россия аннексировала украинский Крым?
      Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В то время в Украине продолжался Евромайдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота России. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".

      Уже 16 марта в Крыму Россия провела так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.

      Весь цивилизованный мир отмечает, что Россия незаконно аннексировала украинский Крым. За это против оккупантов были введены жесткие экономические санкции.

      Горнолыжные курорты Карпат: куда можно отправиться на отдых
      сегодня
      15568
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Украина – Россия Рефат Чубаров
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:49 Кому грозит заключение, а кому пеня за неуплату алиментов
      Ірина Поліщук 7
      сегодня , 17:41 Судья получил оружие в подарок от Минобороны: его коллега скрыл полный список "счастливчиков"
      Ірина Шиба 11
      сегодня , 17:00 Нормандская встреча: все, что важно знать
      Вероніка Климська 102
      сегодня , 17:00 ДБР має очолити незалежний від політичного впливу директор
      Ілля Кротенко 136
      сегодня , 16:30 Жизнь после войны: беспокоится ли государство о психическом состоянии ветеранов?
      Богдан Мірошниченко 40
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук