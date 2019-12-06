Ми йдемо додому, – Чубаров анонсував "марш гідності" в анексований Крим

Міжнародну мирну акцію збирається провести Меджліс кримськотатарського народу. Так, там хочуть, аби у марші поруч зі звичайними людьми взяли участь представники міжнародних організацій. На підготовку можуть піти місяці.

Акція допоможе повернути Росію у правові рамки після того, як вона не виконала жодного міжнародного рішення. Своєю чергою, організації, які їх прийняли, зможуть реалізувати свою політику. Про це під час пресконференції у Києві розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передають "Крим. Реалії".

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Меджліс кримськотатарського народу виступає з публічною ініціативою підготовки до проведення міжнародної ненасильницької мирної акції "Світ – проти насильства і окупації. Марш гідності",

– заявив він.

У якому форматі запланована акція та що про неї відомо:

Організована хода з материкової частини України на півострів.

Організатори збираються звернутися до низки міжнародних організацій, щоб їх представники теж взяли участь в акції.

Вже створений штаб, склад якого невдовзі оголосять.

Дата проведення заходу буде відома пізніше, підготовка до його проведення може зайняти декілька місяців.

Ми йдемо до себе додому,

– коротко додав Чубаров.

Як Росія анексувала український Крим?Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Євромайдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".



Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.



Весь цивілізований світ наголошує, що Росія незаконно анексувала український Крим. За це проти окупантів були введені жорсткі економічні санкції.