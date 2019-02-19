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      Мы исключим возможность фальсификации выборов штабом Порошенко – Юлия Тимошенко

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Не имея ни одного шанса выиграть выборы, нынешний президент пытается их просто купить, но сделать это ему не удастся.

      Об этом Юлия Тимошенко заявила, придя сегодня в МВД давать показания по делам о фальсификации выборов командой Петра Порошенко, говорится на сайте партии.

      "Наша цель – полностью прекратить подкуп и вернуть выборы в честное демократическое русло. И мы этого добьемся. Масштабный всеукраинский подкуп Порошенко осуществить не удастся", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

      Юлия Тимошенко напомнила, что Национальная полиция открыла по ее заявлениям два уголовных производства о подкупе избирателей в пользу Порошенко и о манипуляции с реестром избирателей.

      Как сообщила председатель партии, ее команда по всей Украине собрала все доказательства того, что президент через пирамиду подкупа, которую возглавляет депутат его фракции Березенко, скупает голоса. По имеющейся у ее команды информации, у Порошенко хотят раздать по 1000 грн 6 млн человек: "6 млн человек, как они считают, обеспечивает ему выход во 2 тур".

      "Мы зафиксировали фактически раздачу анкет и заключение сделок на проведение агитационных работ, что запрещается законом. Подписывая с людьми анкеты, соглашения на осуществление агитации, раздают по 1000 грн – "Петрова тысяча". Вся страна уже знает, кто подкупает, сколько президент дает за каждый голос", – сказала она.

      Вторая схема манипуляций, которую, по словам Юлии Тимошенко, реализуют на Банковой, – увеличение действующим президентом реестра избирателей.

      Несмотря на сокращение населения, массовый выезд украинцев в другие страны, ЦИК решила на более миллиона увеличить реестр избирателей. Понятно, что Порошенко хочет использовать для голосования "мертвые души" и за них бросить бюллетени,
      – пояснила кандидат в президенты.

      Особенно политика возмутил тот факт, что действующий президент разворачивает масштабную кампанию фальсификаций выборов в дни, когда страна вспоминает погибшую Небесную сотню и Майдан Достоинства.

      Это означает, что президент разрушает остатки демократии в Украине, искажает выбор людей и пытается коррумпировать страну, таким образом "борясь" с коррупцией,
      – заявила лидер "Батькивщины".

      Юлия Тимошенко убеждена, что ее сильная команда по всей Украине будет противодействовать подкупу избирателей президентом, собирая доказательства и передавая их в МВД, а полиция будет вовремя реагировать на попытки соратников Петра Порошенко исказить выбор украинцев.

      "Мы надеемся, что министр Аваков, как он и заявил, не допустит масштабной скупки голосов, будет обнародовать факты, которые передала, в том числе и наша команда", – подытожила она.

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      Теги: Новости политики Петр Порошенко ВО Батьківщина Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 Канал
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