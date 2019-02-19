Ми унеможливимо фальсифікації виборів штабом Порошенка, – Юлія Тимошенко

Не маючи жодного шансу виграти вибори, нинішній президент намагається їх просто купити, але зробити це йому не вдасться.

Про це Юлія Тимошенко заявила, прийшовши сьогодні до МВС свідчити у справах щодо фальсифікації виборів командою Петра Порошенка, йдеться на сайті партії.

Наша мета – повністю припинити підкуп і повернути вибори в чесне демократичне русло. І ми цього доб’ємося. Масштабний всеукраїнський підкуп Порошенкові здійснити не вдасться,

– наголосила лідер "Батьківщини".

Юлія Тимошенко нагадала, що Національна поліція відкрила за її заявами два кримінальні провадження – про підкуп виборців на користь Порошенка та про маніпуляції з реєстром виборців.

Як повідомила голова партії, її команда по всій Україні зібрала всі докази того, що президент через піраміду з підкупу, яку очолює депутат його фракції Березенко, скуповує голоси. За наявної в її команди інформацією, у Порошенка хочуть роздати по 1000 грн 6 млн людей: "6 млн людей, як вони вважають, забезпечує йому вихід у 2 тур".

"Ми зафіксували фактично роздачу анкет і укладання угод на проведення агітаційних робіт, що забороняється законом. Підписуючи з людьми анкети, угоди на здійснення агітації, роздають по 1000 грн – "Петрова тисяча". Вся країна вже знає, хто підкуповує, скільки президент дає за кожний голос", – сказала вона.

Друга схема маніпуляцій, яку, за словами Юлії Тимошенко, реалізують на Банковій, – збільшення чинним президентом реєстру виборців.

Попри скорочення населення, масовий виїзд українців у інші країни, ЦВК вирішила на понад мільйон збільшити реєстр виборців. Зрозуміло, що Порошенко хоче використати для голосування "мертві душі" і за них кинути бюлетені,

– пояснила кандидат у президенти.

Особливо політика обурив той факт, що чинний президент розгортає масштабну кампанію фальсифікацій виборів у дні, коли країна згадує загиблу Небесну сотню та Майдан Гідності.

Це означає, що президент руйнує залишки демократії в Україні, спотворює вибір людей і намагається корумпувати країну, таким чином "борючись" з корупцією,

– заявила лідер "Батьківщини".

Юлія Тимошенко переконана, що її сильна команда по всій Україні протидіятиме підкупу президентом виборців, збираючи докази і передаючи їх в МВС, а поліція вчасно реагуватиме на спроби соратників Петра Порошенка спотворити вибір українців.

"Ми сподіваємось, що міністр Аваков, як він і заявив, не допустить масштабної скупки голосів, оприлюднюватиме факти, які передала, зокрема і наша команда", – підсумувала вона.