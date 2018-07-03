Мы не будем выбирать между Востоком и Западом, – Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко в День независимости страны, 2 июля, заявил, что страна не будет выбирать между Западом и Востоком.

"Наш народ выбирает независимость, мир и партнерство. Мы выбираем Беларусь!"– цитирует президента пресс-служба.

Он добавил, что очень важно сохранить независимость страны, поддержания мира и развития партнерства с другими государствами.

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"За свою независимость мы уже переплатили. Поэтому будем делать все возможное, чтобы сохранить мир не только на своей земле, но и предостеречь жителей планеты от повторения страшных уроков истории. Осознавая себя неотъемлемой частью Европы и постсоветского пространства, мы протягиваем руку дружбы и сотрудничества всем", – сказал Лукашенко.