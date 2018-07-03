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Ми не обиратимемо між Сходом і Заходом, – Лукашенко

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Олександр Лукашенко
Олександр Лукашенко / АП

Президент Білорусі Олександр Лукашенко у день незалежності країни, 2 липня, заявив, що країна не буде вибирати між Заходом і Сходом.

"Наш народ вибирає незалежність, світ і партнерство. Ми вибираємо Білорусь!" – цитує президента прес-служба.

Він додав, що дуже важливо зберегти незалежність країни, підтримання миру і розвитку партнерства з іншими державами.

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"За свою незалежність ми вже переплатили. Тому будемо робити все можливе, щоб зберегти мир не тільки на своїй землі, а й застерегти жителів планети від повторення страшних уроків історії. Усвідомлюючи себе невід'ємною частиною Європи і пострадянського простору, ми простягаємо руку дружби і співпраці всім", – сказав Лукашенко.

Теги: Новини політики Олександр Лукашенко Новини Білорусі
Джерело: 24 Канал
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