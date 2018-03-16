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"Мы один народ": опальная Поклонская сделала заявление о возвращении Крыма

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Поклонская заявила, что возвращение Крыма Украине
Поклонская заявила, что возвращение Крыма Украине "невозможно" / Фото из открытых источников

Депутат Госдумы России и бывшая "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что возвращение Крыма в состав Украины "невозможно".

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Украина скорее вернется в Россию. Возвращение Крыма просто невозможно", – заявила Поклонская.

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По словам бывшего так называемого "прокурора" полуострова, "возрождение Украины возможно только вместе с Россией".

"Украина – это братская страна по отношению к России, и по-другому быть не может. Украина с ее традициями, культурой, языком не нужна никаким западным партнерам. Плевать они хотели на украинские заботы, украинские традиции, на язык. А мы – нет. Мы один народ, поэтому и развиваться должны вместе и процветать будем вместе назло врагам", – сказала депутат.

Поклонская также заявила, что в Украине "предателями считают тех, кто не согласен с нынешним преступным режимом и говорят правду, защищают свою родину, защищают настоящую Украину".

"Я очень люблю Украину. Это замечательная страна, это прекрасная культура, традиции, общая вера ... Для меня это не чуждо, и я имею право говорить, что я Украину люблю, но настоящую, хорошую Украину. Я не чужой человек для Украины", – добавила она.

Кроме того, депутат заявила, якобы предателями в Украине являются те, кто "захватил власть". Подытоживая, Поклонская подчеркнула, что "Россия и Украина – это братские народы".

Кто такая Наталья Поклонская? Сотрудница украинской прокуратуры с 2002 по 2014 года. В мае 2014 года, вскоре после оккупации Крымского полуострова Россией, Путин назначил ее прокурором Крыма. А в 2016 году стала депутатом Госдумы России.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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